Юлия Ступак: девочка хочет в топ

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала забавное видео в «Инстаграме».

«То, чему меня научил спорт, — эмоции. Такой спектр, который испытываешь здесь, очень трудно испытать в повседневной жизни. Я могу вспомнить каждый подиум и обидные поражения. Потому что такие эмоции невозможно забыть», — подписала видео Ступак.

Публикация доступна в «инстаграме» Юлии Ступак.

«Девочка хочет в топ», — добавила Ступак в «сториз».

«Как верно», — отреагировал на пост официальный аккаунт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В настоящее время Ступак готовится к зимней Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.