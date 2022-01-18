Шведские лыжницы прокомментировали попадание Нильссон на ОИ в роли биатлонистки

Призёр Олимпийских игр шведская лыжница Эбба Андерссон и трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла прокомментировали попадание соотечественницы экс-лыжницы Стины Нильссон на Олимпийские игры – 2022 в роли биатлонистки.
Отметим, что Нильссон, Андерссон, Калла и Фрида Карлссон завоёвывали золото ЧМ-2019 в эстафете.
«Признаться, я была приятно удивлена, узнав об этом. В то же время она действительно продемонстрировала быстрый прогресс и хорошо выступала на соревнованиях в этом сезоне, когда у неё была такая возможность. По моим ощущениям, это очень заслуженно, и, по опыту, я знаю, что олимпийский комитет Швеции не выбирает спортсменов, в которых не верит, что очень льстит Стине», — приводит слова Андрессон Aftonbladet.
«Это здорово, я очень рада за Стину. Мои поздравления ей. Стина очень упряма, я желаю ей удачи», — сказала Калла.
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