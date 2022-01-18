Вероника Степанова рассказала, что звучит в её наушниках на тренировках
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21-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, что звучит в её наушниках на тренировках.
«На равномерных тренировках, т.е. «откатках» в моих ушах звучит The Outpost (постапокалиптический роман. – Прим. «Чемпионата») от Дмитрия Глуховского. Да, на английском. Пытаюсь объединять приятное, захватывающее с полезным. Мне было бы интересно пообщаться с Дмитрием и, что-то мне подсказывает, пути наши ещё пересекутся», — написала Степанова в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
Степанова вошла в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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