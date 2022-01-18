Бьорген: была готова к критике из России. Могла бы не писать о проваленном допинге-тесте

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 41-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала, как отнеслась к острой реакции общественности на раскрытие проваленного ей допинг-теста.
Напомним, лыжница в биографической книге рассказала, как сдала положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.
«Никто не знал об этом, я могла бы опустить этот момент. В какой-то степени должна винить в этом себя. Но я была постоянно открыта и честна в том, что касается препаратов от астмы и всего остального. Для меня это был шок, сравнимый с ситуацией, в которую несколько лет назад попали Терезе и Мартин.
Это показывает, насколько вы уязвимы. Вы очень быстро судите. Если нужно рассказать о своей карьере, ты должен показать все стороны, быть открытым и честным. Я была готова к резонансу в других странах.
В России часто говорили, что другие страны играют по своим правилам. Так что я была готова к критике оттуда. Но я уверена в себе и в том, что произошло. Я привыкла к тому, что у людей есть своё мнение. Стараюсь читать как можно меньше», — приводит слова Бьорген Expressen.
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