Александр Легков прокомментировал непопадание Глеба Ретивых в состав сборной на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал то, что лыжник сборной России Глеб Ретивых не вошёл в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

«У меня хорошие отношения с Ретивых. Мне бы хотелось, чтобы он отобрался, но не мне решать. Для этого есть президент федерации и главный тренер Елена Вяльбе.

Думаю, он до последнего верил, потому что ещё были спринтерские дистанции, хоть и не отборочные. А их все отменили из-за коронавируса. Так что по-спортивному жалко Глеба. Среди других ребят у нас есть универсалы: Большунов, Устюгов, Терентьев, которые бегают и спринтерские дистанции, и длинные», — приводят слова Легкова «Известия».

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