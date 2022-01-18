Александр Панжинский: Александр Большунов потерял прежнюю стабильность

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился мнением о составе сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай). По мнению Панжинского, лидер мужской национальной команды Александр Большунов не демонстрирует былой стабильности в сезоне-2021/2022.

«Жаль, что в состав не попал Андрей Мельниченко, он был очень рядом. Остальные, кроме Сергея Устюгова, — это наш состав на «Тур де Ски», который стал генеральной репетицией перед Пекином-2022.

Если говорить про Большунова, то очень хочется верить, что к Олимпиаде он подойдёт в отличной форме. В этом сезоне из-за ряда обстоятельств он потерял прежнюю стабильность, но это не вызывает тревоги, когда мы говорим о таком фанате спорта, как Саша», — цитируют Панжинского «Известия».

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