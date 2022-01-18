В Тюмени ответили на вопрос о проведении финала сезона лыжного Кубка мира на фоне пандемии

Организаторы финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт с 18 по 20 марта в Тюмени, предпримут все меры для защиты участников соревнований от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

«Может ли пандемия коронавируса помешать проведению в Тюмени финала Кубка мира? Всё будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в регионе ближе к началу соревнований. Но сейчас подготовка к этапу идёт в полном объёме, билеты продаются очень хорошо. Не исключаю, что к окончанию Олимпиады они и вовсе закончатся.

Мы рассчитываем, что к нам приедут все сильнейшие лыжники мира, хотя решение об их участии будут принимать национальные федерации. Но кто будет бороться за кубковые очки, тот точно будет стартовать в Тюмени. Что касается защитных мер от коронавируса, то есть специальный райдер международной федерации, которому мы должны следовать. Будет сделано всё, чтобы защитить участников соревнований от заражения ковидом», — цитирует Курило ТАСС.

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