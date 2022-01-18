Фрида Карлссон: победа над Йохауг сломала психологический барьер

Шведская лыжница Фрида Карлссон, одержавшая уже несколько побед над своей главной соперницей Терезе Йохауг в этом сезоне, считает, что психологический барьер сломан.
«Она сидела на лыжном троне в последние годы. Именно её так хотелось победить. Йохауг — та, кто была лучшей на трассе. Победа над ней стала психологическим барьером, который был сломан, и придала мне уверенности в собственных силах», — сказала Карлссон в интервью SVT.
Карлссон смогла опередить Йохауг в первой же длинной гонке сезона — на дистанции 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира, прошедшем в Руке (Финляндия). Сейчас Карлссон идёт на шестом месте в общем зачёте турнира, опережая находящуюся на 13-й строчке Йохауг на 108 очков и проигрывая лидеру россиянке Наталье Непряевой 360 баллов.
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