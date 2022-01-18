Фрида Карлссон: думаю, Олимпийская деревня будет самым безопасным местом на Земле
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, завершающая подготовку к зимней Олимпиаде, считает, что Олимпийская деревня будет самым безопасным местом на Земле.
«Нам нужно будет предоставить четыре отрицательных результата ПЦР-тестов непосредственно перед вылетом в Китай. Я полагаю, что Олимпийская деревня станет самым безопасным местом на Земле. Проверке на заболевание коронавирусом будут подвергаться все спортсмены. У нас будут ежедневные результаты, а ПЦР-тест мы станем сдавать два раза в день», — сказала Карлссон в интервью SVT.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Как отмечает SVT, скорость распространения коронавируса в Китае на данный момент является самой высокой с момента начала пандемии.
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