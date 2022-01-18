Фрида Карлссон ответила на вопрос о медальных планах на ОИ-2022
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, заканчивающая подготовку к Олимпийским играм в Пекине, ответила на вопрос о своих медальных планах на крупнейшие соревнования четырёхлетия.
«Есть ли у меня какие-то медальные планы? В каждой гонке, в которой вы участвуете, вы настроены на победу», — сказала Карлссон в интервью SVT.
«Я не размышляю о том, что думают люди со стороны. До сих пор подготовка шла по плану, и я знаю, чего могу добиться. Хочу хорошо выступить на Олимпийских играх, а наибольшее давление я оказываю на себя сама», — солидарна с Карлссон её соседка по номеру в итальянском Ливиньо, где проходит финальный сбор сборной Швеции по лыжным гонкам, Майя Дальквист.
Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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