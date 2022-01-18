Американка Рози Бреннен выиграла две гонки Sun Valley Nordic Invitational

Американская лыжница Рози Бреннен одержала две победы в гонках в рамках Sun Valley Nordic Invitational, прошедших в США.
В субботу, 15 января, ей не было равных на дистанции 5 км классическим стилем. Дистанцию Бреннен прошла за 14.28,6 секунды, опередив финишировавших вторыми и третьими соотечественниц Софи Локли и Нови Маккейб на 48,6 и 50,5 секунды соответственно.
За явным преимуществом Рози победила и в масс-старте на 10 км классическим стилем, прошедшем в воскресенье, 16 января. Время на лыжне составило 29.35,3 секунды. Второе и третье места на пьедестале заняли Кэтрин Огден (+55,4) и Маккейб (+1.07,6), сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации.
Sun Valley Nordic Invitational – ежегодное соревнование по лыжным гонкам, проходящее в лыжном центре Кетчума, Айдахо, США.
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