Йоханнес Клебо снялся в рекламе новой лыжной экипировки, которую ему предоставил технический спонсор.

«Хочу ехать быстро, очень быстро. Даже самый маленький импульс должен превращаться в движение. Я хочу, чтобы была система, где всё работает как единое целое. И я хочу, чтобы она была лёгкой, очень лёгкой», — сказал Клебо в рекламном ролике.

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх, будет разыграно 12 комплектов наград.

Трасса пока неизвестна всем иностранным участникам состязаний, поэтому выбор лыж и смазок будет произведён на месте проведения гонок.