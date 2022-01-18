Йоханнес Клебо снялся в рекламе новой лыжной экипировки
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Йоханнес Клебо снялся в рекламе новой лыжной экипировки, которую ему предоставил технический спонсор.
«Хочу ехать быстро, очень быстро. Даже самый маленький импульс должен превращаться в движение. Я хочу, чтобы была система, где всё работает как единое целое. И я хочу, чтобы она была лёгкой, очень лёгкой», — сказал Клебо в рекламном ролике.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх, будет разыграно 12 комплектов наград.
Трасса пока неизвестна всем иностранным участникам состязаний, поэтому выбор лыж и смазок будет произведён на месте проведения гонок.
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