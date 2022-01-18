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Джессика Диггинс снялась для обложки американского журнала

Джессика Диггинс снялась для обложки американского журнала
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Олимпийская чемпионка в командном спринте, победительница «Тур де Ски» — 2021, американская лыжница Джессика Диггинс снялась для обложки журнала Outside, который посвящён окружающей природе.

«О боже! Для меня огромная честь быть на обложке Outside. Спасибо главному редактору за то, что описала трудные моменты моего пути. Мы должны иметь возможность говорить о расстройствах пищевого поведения и важности психического здоровья, и я та, кто есть сегодня, только благодаря поддержке других!» — подписала снимки Диггинс.

Публикация доступна в «инстаграме» Джессики Диггинс.

В данный момент Диггинс занимает третью строчку в общем зачёте Кубка мира, в её активе 622 очка. Лидером рейтинга является россиянка Наталья Непряева (843).

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