Клебо опубликовал фото с сестрой и трогательно поздравил её с днём рождения

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» фото с сестрой Ане в честь её дня рождения. Девушке исполнилось 19 лет.
«Ура самой лучшей Ане, которая празднует день рождения. Хотел бы быть таким же крутым, как ты!» — подписал фото Йоханнес.
Фото: https://instagram.com/johanneshk?utm_medium=copy_link
В данный момент Клебо готовится к выступлению на Олимпийских играх – 2022 на самом большом высокогорном плато Европы Alpe di Siusi, которое лежит в южнотирольских Доломитах.
В начале января 2022 года Клебо во второй раз в карьере выиграл многодневку «Тур де Ски», после чего побывал на родине, в Тронхейме (Норвегия). Оставшиеся до старта Олимпиады этапы Кубка мира во Франции и Словении были отменены из-за новых коронавирусных ограничений в Европе, поэтому лыжникам пришлось скорректировать планы подготовки к Играм в Пекине.
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