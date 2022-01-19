Американский эксперт объяснил, как лыжники обходят запрет на использование фтора C8

Американский лыжный эксперт, специалист по смазкам Зак Колдуэлл рассказал, лыжникам удаётся обходить запрет на использование фтора C8.

«Я хотел бы раскрыть важную информацию. То, что сейчас в лыжных гонках называют фтором C6, — это не C6. У нынешнего так называемого «фтора C6» длинная цепочка молекул. Это всего лишь фтор, который очистили, чтобы он соответствовал стандартам регламента Евросоюза. Что происходит, когда химическая промышленность, ориентирующаяся на всевозможные запросы потребителей, видит прописанные в регламенте максимально допустимые значения PFOA и PFOS? Они думают: «Мы можем уложиться в эти цифры». И они пытаются-пытаются-пытаются. В итоге у них получается. И все компании, которые занимаются лыжными смазками, понимают: «Мы можем получить материалы, которые можно использовать для изготовления разрешённых продуктов.

Но это уже не C6. FIS два раза наступила себе на хвост, назвав это «C6». Нет, это не C6! Эта штука никогда не была C6! Рынок уменьшается, поставщиков химии уже не так много, но материал весьма неплохой. Если мы возьмём обычный C6, то его эффективность почти настолько же низка, как у жидкого парафина. Но «фтор C6» (в кавычках) содержит длинную цепочку, отличие — в доведённых до прописанных в регламенте ЕС допустимых значений PFOA и PFOS. И такой C6 очень близок по характеристикам к старому продукту. Разница в том, что теперь продукта на рынке меньше. Вероятно, те же шведы на Кубке Скандинавии выступили лучше норвежцев, потому что лучше тестировали продукты, имели более подходящие рецепты для знакомой трассы», — сказал Колдуэлл в подкасте FasterSkier.