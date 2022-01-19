Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание Вероники Степановой о Дмитрии Глуховском

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новый пост российской лыжницы Вероники Степановой в «Инстаграме». Спортсменка написала: «На равномерных тренировках, т.е. «откатках», в моих ушах звучит The Outpost (постапокалиптический роман. – Прим. «Чемпионата») от Дмитрия Глуховского. Да, на английском. Пытаюсь объединять приятное, захватывающее с полезным. Мне было бы интересно пообщаться с Дмитрием, и что-то мне подсказывает, что пути наши ещё пересекутся».

Губерниев отреагировал на высказывание Степановой про Глуховского, написав: «Ага, в эмиграции».

Вероника ответила: «По моим сведениям, Дмитрия чаще можно застать в «Кофемании» — и это в Москве, Россия». Губерниев написал: «Слав бо».

Степанова вошла в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.