Писатель Дмитрий Глуховский одним эмодзи отреагировал на пост Вероники Степановой о нём

Известный российский писатель Дмитрий Глуховский оценил пост лыжницы Вероники Степановой о нём. Спортсменка в своём «инстаграме» написала: «На равномерных тренировках, т.е. «откатках», в моих ушах звучит The Outpost (постапокалиптический роман. – Прим. «Чемпионата») от Дмитрия Глуховского. Да, на английском. Пытаюсь объединять приятное, захватывающее с полезным. Мне было бы интересно пообщаться с Дмитрием, и что-то мне подсказывает, что пути наши ещё пересекутся».

В комментарии Глуховский опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных соревнованиях — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Степанова вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.