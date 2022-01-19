Писатель Дмитрий Глуховский одним эмодзи отреагировал на пост Вероники Степановой о нём

Известный российский писатель Дмитрий Глуховский оценил пост лыжницы Вероники Степановой о нём. Спортсменка в своём «инстаграме» написала: «На равномерных тренировках, т.е. «откатках», в моих ушах звучит The Outpost (постапокалиптический роман. – Прим. «Чемпионата») от Дмитрия Глуховского. Да, на английском. Пытаюсь объединять приятное, захватывающее с полезным. Мне было бы интересно пообщаться с Дмитрием, и что-то мне подсказывает, что пути наши ещё пересекутся».
В комментарии Глуховский опубликовал эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой
Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных соревнованиях — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Степанова вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.
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