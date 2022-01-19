35-летний Александр Бессмертных ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной России

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных ответил на вопрос, можно ли сказать, что он закончил карьеру в сборной России. Бессмертных не попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Говорить можно о чём угодно. Но просто так уйти из сборной России по ходу сезона нельзя, у нас подписаны контракты. Сезон я продолжаю однозначно, вот только непонятно, смогу ли ещё появиться на этапах Кубка мира или всё ограничится выборочными стартами в России.
И карьеру тоже (продолжаю. — Прим. «Чемпионата»). Пока рано делать какие-то громкие заявления», — приводятся слова лыжника в паблике проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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