Александр Бессмертных назвал россиянина с наибольшими шансами на победу в разделке на ОИ

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных рассказал, у кого из россиян, по его мнению, больше всего шансов победить в индивидуальной гонке классическим ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине. По его мнению, это Александр Большунов.

«Александр Большунов. Его классическая техника, его физические возможности, его подготовка – всё говорит за него. Да, у него не всё получилось в первой части сезона, но я уверен, что в феврале его форма будет просто звенеть.

Его сила – в нацеленности на результат. Ради этого он отказывает себе во многом, ради этого он просто невероятно много работает, ради этого он готов исправлять какие-то мелочи, которые кажутся несущественными», — приводятся слова Бессмертных в паблике проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.