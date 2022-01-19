Норвежский сайт — о скандале с фтором в лыжных гонках: Россия нас подозревает

Норвежский портал Dagbladet опубликовал статью, посвящённую реакции российской стороны на скандал с применением фторсодержащих смазок норвежскими лыжниками. В частности, норвежские и шведские лыжники использовали нелегитимные смазки на Кубке Скандинавии. Публикация озаглавлена «Россия нас подозревает».

«В лыжах отказываются вводить контроль над фторсодержащими смазками на Олимпийских играх. Это увеличивает подозрения, в том числе — в отношении Норвегии. Популярность российских лыжных звёзд в последние годы возросла. Женская команда явно прогрессирует, следуя за звездой, победительницей «Тур де Ски» Натальей Непряевой. Но перед Олимпиадой велико недоверие к их норвежским конкурентам. Это может повлиять на выбор запрещённой фторсодержащей смазки.

На FIS усиливается давление с целью введения контроля над фторсодержащими смазками уже во время Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены, тренеры и смазчики во всех ведущих лыжных странах требуют введения запрета на наиболее токсичные виды смазок. Но, кажется, их не слышат. Теперь FIS, вероятно, всего лишь придумает новый документ для участников Олимпиады, в котором подчеркнёт, что нельзя использовать особо опасный фтор C8, который уже запрещён в Кубке мира. Но если не будет введён контроль и санкции во время и после Олимпиады, то эти новые меры окажутся бессмысленными.

Норвежские смазчики не будут использовать продукты из фтора C8 на Олимпиаде. У них больше нет таких продуктов, от них избавились. Эти вещества запрещены в ЕС, и норвежские лыжники обязаны следовать запрету. Но мы всё равно под подозрением. Как со стороны спортсменов, так и болельщиков. Но другого и не стоило ожидать после публикации истории о норвежских препаратах от астмы во время предыдущей Олимпиады», — говорится в статье.