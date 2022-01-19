Кершоу: на Большунова и Устюгова будут показывать пальцем — кошмар на ровном месте

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, как скандал вокруг фторсодержащих мазей может сказаться на россиянах.



«Мы попали в такую ситуацию, что FIS ввела запрет на фтор C8, когда внутри некоторых стран он абсолютно легален. И в том же Пекине он не под запретом. Меня просто убивает эта ситуация.



Что будет, если мы увидим фантастическое выступление от той же России? Российские лыжники — боссы, суперчемпионы. Большунов в последние годы выигрывал общий зачёт Кубка мира, Устюгов завоёвывал бесчисленное количество медалей. Это великие лыжники. А в Пекине будут показывать пальцем, когда невозможно проверить, было ли нарушение. На ровном месте сотворили кошмар.



Мне бы хотелось, чтобы FIS чуть лучше подумала о последствиях, когда вводила правила. Это разбивает мне сердце. Я не думаю, что использовать фтор — это правильно. Но, учитывая нынешние обстоятельства, самым честным было бы отменить ограничения», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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