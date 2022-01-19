В FIS ответили, будет ли лишён золота ОИ лыжник, у которого обнаружат фтор в смазке

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии и член Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Рёсте ответил на вопрос, будет ли лишён золота Олимпийских игр в Пекине спортсмен, в лыжной смазке которого будет найден запрещённый фтор C8.
«Во всех соревнованиях есть риск, что кто-то не соблюдёт правила. Однако на данный момент нет метода тестирования, который позволит обнаружить фтор C8 в лыжной смазке», — приводит слова Рёсте Dagbladet.
В отделе коммуникаций FIS на вопрос о лишении олимпийской медали был дан следующий ответ: «FIS и члены федерации подчиняются запрету на применение фторсодержащих смазок. Однако метод тестирования, который приведёт к дисквалификации за использование нелегальных фторсодержащих продуктов, будет введён лишь в сезоне-2022/2023. У FIS нет информации о планах китайских властей по контролю использования фторсодержащих смазок на Олимпиаде в Пекине».
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