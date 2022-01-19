Сервисмены из Норвегии и Швеции могут быть причастны к мошенничеству с запрещённым фтором

Шведские и норвежские сервисмены могут быть причастны к случаю мошенничества с гоночными смазками на Кубке Скандинавии в Фалуне (Швеция), сообщает Langrenn со ссылкой на слова технического делегата Международной федерации лыжных гонок (FIS) Эрланда Хусома.
«Есть вероятность, это касается как норвежских, так и шведских смазчиков. Пока мы не можем это доказать, но у нас сложилось такое впечатление после ситуации в Фалуне. Нам сообщили, что там было много запрещённого фтора, и люди продавали его друг другу. У нас было мало времени, мы находились в вакс-кабинах по ходу двух соревнований. Там мы убедились в том, что услышали от многих.
Мы получили конкретные наводки от других сервисменов, которые видели, как используется нелегальная продукция. Затем мы осмотрели вакс-кабины и встретились с людьми, которые признались, что использовали эту продукцию.
Фактам использования запрещенной фторсодержащей продукции до этого уделялось мало внимания. Но я думаю, нам важно показать, что мы можем справиться с этим. Санкции – прерогатива FIS. Тут есть несколько вариантов: от штрафов до лишения аккредитаций. И в данном случае наказание могут понести не только спортсмены», — сказал Хусом.
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