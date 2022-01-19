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Юрий Каминский: лыжным гонкам давно пора отсоединяться от FIS

Юрий Каминский: лыжным гонкам давно пора отсоединяться от FIS
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, который долгие годы возглавлял спринтерскую группу лыжной национальной команды, высказался об отмене двух предолимпийских этапов Кубка мира по лыжным гонкам – во Франции и Словении.

«Отмены этапов Кубка мира по лыжам – это нонсенс. Я не понимаю, зачем тогда давать той же Словении этап, если они не могут ничего организовать. Здесь же гораздо лучше изоляция на этапах Кубка мира, чем в той же России. Дома они начали бы общаться с друзьями, родственниками.

Говорите, что биатлон же в Словении проводили? Естественно. Тут вообще без вопросов, везде всё проводят, и только лыжные гонки отменяют. Демонстрирует отношение FIS к лыжным гонкам. Им давно пора отсоединяться от FIS. Раньше надо было, а сейчас уже опоздали. Сейчас уже гонщики второго плана не стартуют на соревнованиях, которые называются Кубок мира. А стартуют в марафонах, потому что они престижнее. И таких спортсменов всё больше и больше. В один момент они скажут, что мы хотим провести альтернативный Кубок мира. И это будет хорошее решение», — приводит слова Каминского РИА «Новости».

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