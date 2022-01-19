Юрий Каминский: лыжным гонкам давно пора отсоединяться от FIS

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, который долгие годы возглавлял спринтерскую группу лыжной национальной команды, высказался об отмене двух предолимпийских этапов Кубка мира по лыжным гонкам – во Франции и Словении.
«Отмены этапов Кубка мира по лыжам – это нонсенс. Я не понимаю, зачем тогда давать той же Словении этап, если они не могут ничего организовать. Здесь же гораздо лучше изоляция на этапах Кубка мира, чем в той же России. Дома они начали бы общаться с друзьями, родственниками.
Говорите, что биатлон же в Словении проводили? Естественно. Тут вообще без вопросов, везде всё проводят, и только лыжные гонки отменяют. Демонстрирует отношение FIS к лыжным гонкам. Им давно пора отсоединяться от FIS. Раньше надо было, а сейчас уже опоздали. Сейчас уже гонщики второго плана не стартуют на соревнованиях, которые называются Кубок мира. А стартуют в марафонах, потому что они престижнее. И таких спортсменов всё больше и больше. В один момент они скажут, что мы хотим провести альтернативный Кубок мира. И это будет хорошее решение», — приводит слова Каминского РИА «Новости».
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