Норвежский журналист ответил на слова Дмитрия Губерниева о допинге Марит Бьорген

Норвежский журналист Эстен Сетер отреагировал на слова российского комментатора Дмитрия Губерниева о допинге норвежских лыжников.
«Есть факты — три лидера Норвегии связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю», — ранее сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Ранее один за самых авторитетных комментаторов России Дмитрий Губерниев выступил с новыми обвинениями в адрес норвежских лыж. Губерниев напомнил о легальных таблетках, регулирующих менструальный цикл, из-за которых на чемпионате мира 2017 года у Марит Бьорген были проблемы допингом. Из-за этой таблетки один образец её анализов содержал запрещённый стероид 19-норандростерона.
Это обычный препарат, который она, конечно же, принимала в соответствии с графиком. Но незадолго до Олимпиады такие несущественные случаи можно использовать, чтобы создать атмосферу недоверия. Подобные истории повсюду распространяются на уровне слухов. И спустя какое-то время это помогает оправдывать намеренный обман конкурентов», — написал Сетер на сайте Dagbladet.
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