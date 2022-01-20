В сборной Швеции заявили, что заразившийся COVID-19 Йоханссон ещё может выступить на ОИ

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём сообщил, что у 22-летнего лыжника национальной команды Лео Йоханссона ещё остались шансы выступить на Олимпийских играх – 2022, несмотря на сданный ранее положительный тест на коронавирус.
«Он вообще ничего не почувствовал, у него нет никаких симптомов. Конечно, это не весело, когда ты едешь на свою первую Олимпиаду, но поскольку он чувствует себя здоровым, у него есть большие надежды на то, что всё будет хорошо.
Его физическая форма позволяет выступить на Олимпиаде. Он в хорошем настроении, ему просто не повезло получить положительный тест.
Для Лео сейчас важно как можно скорее сдать два отрицательных теста, а затем ещё два теста, которые должен сделать каждый за 96 и 72 часа до вылета в Китай», — приводит слова Бистрёма Langd.se.
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