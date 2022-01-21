Сборная Швейцарии назвала состав мужской и женской лыжных команд на Олимпийские игры

Сборная Швейцарии по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры-2022 в Пекине. В команду вошли 12 спортсменов: пять женщин и семь мужчин.

Состав сборной Швейцарии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022:

Женщины: Надин Фендрих, Лидия Хирникель, Надя Келин, Лаурин ван дер Грааф, Аня Вебер.

Мужчины: Йонас Бауманн, Дарио Колонья, Роман Фургер, Валерио Гронд, Йовиан Хедигер, Кандид Пралонг, Роман Шаад.

Отметим, что для четырёхкратного олимпийского чемпиона Дарио Колоньи это будут последние Олимпийские игры. Он планирует завершить карьеру после нынешнего сезона.

Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошла и летняя, и зимняя Олимпиада.