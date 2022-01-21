Видео: сборная России по лыжным гонкам готовится в Италии к Олимпийским играм
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Fondo Italia на своём канале в YouTube опубликовала видео совместной тренировки группы российских лыжников под руководством Маркуса Крамера и итальянцев Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани. Участники Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, выбрали для подготовки перевал Пассо-ди-Лаваце.
Видео можно посмотреть на канале Fondo Italia в YouTube.
Напомним, в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине вошли Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин; Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Юлия Ступак.
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