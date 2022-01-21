Лыжник Хальфварссон изолировал себя с кошками и всё равно заболел

Шведский лыжник Калле Хальфварссон квалифицировался на Олимпийские игры в Пекине, заняв 10-е место на «Тур де Ски».

Перед Олимпиадой Хальфварссон предпринял попытку обезопасить себя от простуды и изолировался дома со своими котами.

Однако это его не спасло: он всё равно заболел и пропустил шесть дней тренировок.

«Вероятно, одна из кошек была больна, потому что, хотя я изолировался, всё равно простудился. Мне смешно. Вы делаете всё, что в ваших силах, и всё равно простужаетесь. Это было нелегко», — передала слова Хальфварссона Норвежская вещательная корпорация.

Также стало известно, что скоро Хальфварссон станет отцом — его подруга Изабель Ульссон ждёт ребенка, о чём она сообщила в своём «инстаграме».