«Красота вокруг нас». Александр Большунов выложил яркое зимнее видео

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выложил яркое видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В видео, снятом в местах, где тренируется Большунов, можно полюбоваться зимними пейзажами.
«Красота вокруг нас», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Большунова.
Напомним, Александр Большунов вошёл в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Вместе с ним в состав попали Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев. Женскую сборную представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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