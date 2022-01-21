Вяльбе назвала единственного россиянина с шансами на золото ОИ в спринте. Это не Большунов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, кто из её подопечных, по её мнению, способен взять золото в личном спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
По словам Вяльбе, на это способен только Сергей Устюгов.
«В индивидуальном спринте я даже не знаю, кто может побороться за золото, кроме Сергея Устюгова», — приводит слова Вяльбе Sports.ru, ссылаясь на эфир «Первого спортивного радио».
Также она рассказала, кто может побежать в командном спринте.
«Кто побежит в командном спринте? Пока не знаю. Но то, что выбор будет из трёх спортсменов, — это абсолютно точно. Это Александр Большунов, Александр Терентьев и Устюгов», — добавила Вяльбе.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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