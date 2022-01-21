Федерация прыжков на лыжах с трамплина Краснодарского края пожаловалась на «Сириус»

Руководитель Федерации прыжков на лыжах с трамплина Краснодарского края Сергей Зырянов сообщил, что руководство образовательного центра «Сириус», которому передали спортивные объекты, не позволяет тренироваться атлетам.



«Хорошие новости пронеслись по Краснодарскому краю с вестью о том, что мы заняли первое место в континентальном кубке. Центр олимпийской подготовки нас поздравил, Министерство спорта. И только наш собственник объекта «Сириус» даже ничего и не знал, когда мы приехали забрать лыжи. Я позвонил в «Сириус» госпоже Коротаевой. И нам сказали «зачем вы нам звоните так часто?» Я сказал, что мы хотим забрать экипировку. Она жёстко нам сказала: «Тогда заберите все свои вещи и больше не звоните нам». Хорошо, я согласился. Было 4 часа дня, мы за два часа вывезли полностью четыре свои раздевалки с трамплина и остались на улице.



Непонятно, почему так ведёт себя «Сириус». Может быть мы их раздражаем? Факт в том, что школа выехала полностью с трамплина. Мы перевезли все свои вещи на следующий день в Сочи на склад. Теперь получается, что трамплины в горах, экипировка в Сочи. Мы тренироваться не можем на трамплине, у нас нет своего места, прикреплённого как у нормальной команды, как делается во всём мире. Команда и какое-то место… Они за своих переживают. Идут им лояльно на помощь, зная о том, какую глобальную работу выполняет каждая команда. Но здесь чуть-чуть ситуация по-другому… С нами не разговаривают… Мы написали письма… Школа муниципальная №14, директор Нищун Наталья. Написали, и нам отказ пришёл. Тоже не пускают нас, маленьких детей, на тренировочный процесс на трамплин», — сказал Зырянов в интервью радио «Движение».