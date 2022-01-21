Елена Вяльбе: отмены этапов Кубка мира — это очень плохо. Особенно для Устюгова и Ступак

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что Международная федерация лыжного спорта отменила два этапа Кубка мира в январе.
«Отмены этапов Кубка мира во Франции и Словении — это очень плохо. Думаю, в особенности плохо это для Устюгова и Ступак, которые не участвовали в «Тур де Ски». Но нашли какие-то другие соревнования. Понятно, что это не Кубок мира. Но главное — заранее этим не спекулировать. Тренеры сразу же меняли подготовку.
С другой стороны, может, так даже лучше — кто знает. В мире есть зараза, и лишний перелёт и даже просто скопление людей… Вместе покушали — и потом, как случилось в биатлоне, ты сидишь на карантине. Сейчас китайцы выставляют новые требования — ещё сидеть на карантине. Я считаю, лучше скорректировать подготовку, чем сильно рисковать», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
- 21 января 2022
-
14:16
-
14:06
-
14:03
-
13:47
-
13:34
-
13:29
-
13:17
-
13:05
-
12:47
-
11:39
-
09:10
-
07:06
-
00:41
-
00:27
-
00:18
- 20 января 2022
-
22:11
-
17:20
-
16:49
-
10:43
-
01:04
- 19 января 2022
-
21:38
-
21:22
-
19:32
-
19:16
-
18:45
-
17:48
-
15:24
-
14:29
-
13:01
-
12:48
-
12:36
-
12:19
-
11:17
-
11:14
-
11:10