Елена Вяльбе: отмены этапов Кубка мира — это очень плохо. Особенно для Устюгова и Ступак

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что Международная федерация лыжного спорта отменила два этапа Кубка мира в январе.

«Отмены этапов Кубка мира во Франции и Словении — это очень плохо. Думаю, в особенности плохо это для Устюгова и Ступак, которые не участвовали в «Тур де Ски». Но нашли какие-то другие соревнования. Понятно, что это не Кубок мира. Но главное — заранее этим не спекулировать. Тренеры сразу же меняли подготовку.

С другой стороны, может, так даже лучше — кто знает. В мире есть зараза, и лишний перелёт и даже просто скопление людей… Вместе покушали — и потом, как случилось в биатлоне, ты сидишь на карантине. Сейчас китайцы выставляют новые требования — ещё сидеть на карантине. Я считаю, лучше скорректировать подготовку, чем сильно рисковать», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.