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Елена Вяльбе: у нас достаточно ровные ребята, в такой ситуации сложен вопрос эстафеты

Елена Вяльбе: у нас достаточно ровные ребята, в такой ситуации сложен вопрос эстафеты
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась говорить о возможном составе российской сборной на эстафету на Олимпийских играх в Токио. При этом она признала, что определиться с составом будет непросто, учитывая ровный состав команды.

«Я сейчас не хочу говорить о том, кто у нас побежит в эстафете. Олимпийские игры как раз расставят людей, чтобы мы понимали, кто на каком этапе, кто побежит в эстафете, а кто не побежит. У нас сейчас достаточно ровные ребята, и в такой ситуации очень сложен вопрос эстафеты», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля.

Состав сборной России:

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

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