Вяльбе: Большунов просто ехал сказать Мяки: «Кхе-кхе с Нижнего Тагила, охренел что ли?»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об инциденте, который случился в сезоне-2020/2021 на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда Александр Большунов, недовольный поведением финна Йони Мяки на лыжне, врезался в него после финиша. За это он получил условную дисквалификацию, которая уже истекла.

«Большунов в ситуации с Мяки ничего уже не мог сделать, кроме как въехать в борт на финишной прямой. Блокада была настолько сильна, что он уже реально не мог ничего сделать. Он не пытался ударить спортсмена по спине, он делал это от безысходности. Он просто поднимал палку и за это понёс наказание — именно за высоко поднятую палку. Да, он бил по снегу, он не пытался его ударить по спине.

Все решили, что Большунов въехал в Мяки специально, сбив после финиша. Видимо, ни один человек не посмотрел запись покадрово. Саша и не отрицает, что пытался подъехать близко. Но видно было, что у Саши перед самым разворотом ломается крепление. Именно поэтому он, упав сам, сбил и Мяки. Он просто ехал ему сказать: «Слушай, извини, кхе-кхе с Нижнего Тагила, ты охренел что ли?» Большунова просто надо знать. Саша никогда в жизни не распустит руки», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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