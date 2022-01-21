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Бородавко рассказал о подготовке российских лыжников к Олимпийским играм в Пекине

Бородавко рассказал о подготовке российских лыжников к Олимпийским играм в Пекине
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке спортсменов к Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине (Китай) в февраля. Российские лыжники проводят заключительные сборы.

«Совсем недавно мы переехали в Аллеге. Пока только пятый день находимся на высоте, у ребят идёт акклиматизация.

Все спортсмены здоровы и тренируются, готовятся к Олимпийским играм по намеченной подготовке. Всё идёт по плану. Рассчитываем вылететь в Пекин 29 января», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Состав сборной России:

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

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