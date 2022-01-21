«Ну нельзя же всё время молчать!» Вяльбе — о ситуации с Непряевой, накричавшей на норвежку

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об инциденте, который случился в сезоне-2021/2022 на первом этапе «Тур де Ски». Тогда лыжница сборной России Наталья Непряева накричала на норвежку Тириль Венг после финиша третьего четвертьфинала спринта. По ходу забега Венг наехала Непряевой на лыжи, и Наталья резко отстала. Но в итоге Непряева сумела финишировать второй после норвежки и прошла в полуфинал. После финиша она очень резко высказала претензии Венг, а та в ответ только улыбнулась.

«Что касается ситуации между Непряевой и Венг, ребята, ну нельзя же всё время молчать. Она же не пришла её убивать, а пришла разговаривать. То есть когда шведки с норвежками разбираются на финише за то, что они друг друга чуть пободали, никто этого не видит. Но когда русские с кем-то, это обязательно все видят.

У нас точно нет никаких проблем. У нас отличные взаимоотношения с иностранными коллегами, мы созваниваемся друг с другом. Да, могут спортсмены словесно друг друга как-то обидеть, но у нас абсолютно точно нет никаких проблем», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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