Вяльбе — о Клебо: с такой маленькой головой так быстро бегать — ему повезло
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо. Также она вспомнила, как россиян Сергей Устюгов конфликтовал с Клебо на мировом первенстве.
«Устюгов на чемпионате мира не ударял Клебо. Он просто его потрогал по щеке. Он дал ему понять: «Друг мой...» Рука Сергея как голова Йоханнеса? Тут, наверное, все вопросы к Клебо. С такой маленькой головой так быстро бегать — ему повезло», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».
Клебо перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай) занимает первое место в общем зачёте Кубка мира. Норвежец уверенно лидирует и является фаворитом Олимпиады. Йоханнес — трёхкратный олимпийский чемпион.
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