Вяльбе: с Непряевой были проблемы — я и так знаю, а у меня же было так, а зачем вот так?

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о российской лыжнице Наталье Непряевой. В нынешнем сезоне она выиграла общий зачёт «Тур де Ски».
«Непряева получила в прошлом году по носу. Было досадное падение в Швеции, когда она сломала кисть, и она стала получать от Юли и от Тани. Это ей, наверное, не сильно понравилось. Зная характер Наташи, она не готова быть на вторых и третьих ролях. Конечно, она пересмотрела своё отношение ко всему, потому что были определённые проблемы. И у тренера были с ней проблемы, и я периодически вмешивалась.
Она человек с очень жёстким характером. Конечно, такого не могло быть, чтобы она учила тренера, как надо работать, тем более Бородавко. Но достаточно того, чтобы не слышать — дескать, я и так знаю, а у меня же в прошлом году было так, а зачем вот так? Это не звёздность, это расслабон, когда человек понимал, что в целом он лидер в команде, всё устраивает, всё прекрасно», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».
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