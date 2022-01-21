Вяльбе оценила шансы Непряевой в борьбе с Йохауг на Олимпийских играх

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о шансах россиянки Натальи Непряевой в борьбе с норвежкой Терезе Йохауг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Как быть Непряевой, когда на Олимпиаде выступит Йохауг? И что Йохауг? Наташа что, не может бороться с Терезе? Может! Наташа может бороться. Мы с Юрием Викторовичем (Бородавко. — Прим. «Чемпионата») всё время ей об этом говорим. Она может бороться. Она одна из немногих, кто может бороться. Мы прекрасно знаем её функциональные данные. Просто Наташе нужен её оптимальный вес, к которому она, слава богу, пришла сейчас. Ей нужен тренировочный процесс на протяжении всего сезона, и этот фундамент у неё есть. И сейчас она получила лишний раз уверенность, выиграв «Тур де Ски». Каждая победа даёт тебе кураж, эмоции и уверенность, и ты уже идёшь на следующий старт с совсем другим настроением.

Можно ли сказать, что единственный шанс Непряевой — отсидеться рюкзачком за Йохауг и опередить в спринте? Во-первых, Йохауг не бегает спринты, там она никаким образом участвовать не будет. Ну и что значит «отсидеться рюкзачком»? Непряева может и лидировать в гонках, когда с ней идёт Йохауг. Такое бывало. Считаю, что Наташа абсолютно точно может обыгрывать Терезе. Но, помимо Терезе, есть очень хорошие шведки, о которых никак нельзя забывать.

Ну и я очень надеюсь, что Юля Ступак будет в той спортивной форме, которая должна быть на Олимпиаде. Этот дурацкий ковид, который посетил Юлю в июле, выбил её из колеи. Но она очень трудолюбивая, целеустремлённая, упорная. Очень хочется верить, что все нюансы, которые были с ковидом, уже закончились. А Татьяна Сорина? А эстафета, в которую мы даже можем выбирать четвёртого номера. Раньше-то чуть ли не финский праздник Напихайнен у нас был — неважно кто, всё равно одного человека не хватало. Женская команда у нас не настолько плоха, как была ещё буквально шесть-семь лет назад», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.