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Вяльбе ответила на вопрос, по силам ли Большунову превзойти Клебо на Олимпийских играх

Вяльбе ответила на вопрос, по силам ли Большунову превзойти Клебо на Олимпийских играх
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о конкуренции между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо. Она выразила уверенность, что Большунов способен обогнать Клебо на Олимпийских играх.

«Если Большунов будет в абсолютно боевой форме, то он может на дистанции бороться с Клебо и другими. На дистанциях, может, и не Клебо будет главным соперником. В классике на 15 километров первый номер — это Нисканен, и давайте не будем принижать человека. Это гонка Ийво.

Если говорить о скиатлоне, то там акул достаточно. И хочется, чтобы это был не один Саша, но и Сергей, и Денис — в общем, все наши, кто побежит гонку. Что касается полтинника, честно сказать, коньком 50 километров — что-то я не сильно верю в Клебо. Но в Норвегии есть хорошая скамеечка, которая будет рвать и метать», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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