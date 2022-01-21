Елена Вяльбе: российские лыжницы — собаки, которые могут хорошо кусать

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о шансах российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Уверена, что в женской эстафете на Олимпийских играх борьба будет между шведками, россиянками, американками и, может быть, норвежками. У Норвегии сейчас есть большие проблемы с женским составом. Да, у них есть Терезе Йохауг, есть Венг, но на этом всё закончилось.



Безусловно, наши девчонки понимают, что бороться можно со всеми. Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом закончились. Сейчас они, может, ещё не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».