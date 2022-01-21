Вяльбе: возьмёт Степанова золото на ОИ — боже, я сама в «Инстаграме» что-то про неё напишу

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о популярности 21-летней лыжницы национальной команды Вероники Степановой, которая проявляет большую активность в «Инстаграме».

«Я не понимаю, почему вы сделали из Степановой звезду. Рада, что люди её запомнили, но чересчур много пиара. Пока она реально ещё ничего не сделала. У Степановой есть вот этот стержень, позволяющий бороться за команду. Я же видела это не в первый раз. Подобное было в прошлом году на чемпионате России, и это на самом деле было восхитительно. Сейчас Вероника это повторила на Кубке мира, и меня, безусловно, радует, что она ни перед кем не спасовала. Это же ещё достаточно молодая девчонка.

Но я говорю, что медали любят тишину. Не надо раньше времени делать из кого-то чемпионов. Глубоко убеждена, что у Вероники есть проблема — вот этот безумный пиар. Наверное, ей полегче, поскольку я знаю, что за неё там многое делают. Она не сама всё делает в том же «Инстаграме» и так далее. Но для начала нужно по-настоящему себя проявить. Кубок мира — хорошо, сейчас будут Олимпийские игры. Возьмёт там золото — боже, я сама в «Инстаграме» про неё что-то напишу», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.