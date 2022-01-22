Терезе Йохауг: заряжаю батарейки к Олимпийским играм

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в «Инстаграме» пост о своей подготовке к Олимпийским играм – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
«Заряжаю батарейки к Олимпиаде с высоко поднятой головной повязкой и пасхальной погодой», — подписала фото Йохауг.
Публикация доступна в «инстаграме» Терезе Йохауг.
Отметим, что Йохауг взяла длительную соревновательную паузу перед Играми-2022: норвежка пропустила этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который прошёл с 18 по 19 декабря, а также многодневку «Тур де Ски». Предполагалось, что Терезе вернётся к соревнованиям на этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), запланированном на 14-16 января, однако он был отменён из-за коронавируса.
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