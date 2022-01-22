«У каждого свой путь». Александр Большунов показал фото с тренировки

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», разместив фото с тренировки.
«У каждого свой путь», — подписал снимок спортсмен.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1183.
2. Александр Большунов (Россия) – 815.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 527.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 470.
- 22 января 2022
-
10:53
-
09:42
-
08:41
-
01:08
-
00:22
- 21 января 2022
-
23:36
-
20:06
-
17:19
-
15:58
-
15:44
-
15:36
-
15:27
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:38
-
14:33
-
14:27
-
14:16
-
14:06
-
14:03
-
13:47
-
13:34
-
13:29
-
13:17
-
13:05
-
12:47
-
11:39
-
09:10
-
07:06
-
00:41
-
00:27
-
00:18