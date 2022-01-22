Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«У каждого свой путь». Александр Большунов показал фото с тренировки

«У каждого свой путь». Александр Большунов показал фото с тренировки
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», разместив фото с тренировки.

«У каждого свой путь», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1183.
2. Александр Большунов (Россия) – 815.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 527.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 470.

Новость по теме
Кершоу: на Большунова и Устюгова будут показывать пальцем — кошмар на ровном месте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022