«У каждого свой путь». Александр Большунов показал фото с тренировки

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», разместив фото с тренировки.

«У каждого свой путь», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1183.

2. Александр Большунов (Россия) – 815.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 527.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 470.