Царёва стала шестой в 55-километровой гонке La Diagonela. Победила шведка Ида Даль

Российская лыжница Ольга Царёва заняла шестое место в 55-километровой гонке La Diagonela в рамках марафонской серии Visma Ski Classics. Спортсменка, выступающая за команду «Русская зима», стала лучшей из россиянок.

Золото выиграла шведка Ида Даль из команды Ramudden, её соотечественница Бритта Юханссон Норгрен стала второй. Другая представительница Швеции Лина Корсгрен замкнула тройку призёров.

La Diagonela. Финишные результаты

1. Ида Даль (Швеция) — 2:37.49,0.

2. Бритта Юханссон Норгрен (Швеция) +2.16,8.

3. Лина Корсгрен (Швеция) +3.08,5...

6. Ольга Царёва (Россия) +6.22,5...

11. Елизавета Шалабода (Россия) +10.36,8...

18. Дина Некрасова (Россия) +14.01,5...

28. Екатерина Смирнова (Россия) +18.47,0.