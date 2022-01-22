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Объявлен список лыжников сборной России на первые гонки Олимпийских игр

Объявлен список лыжников сборной России на первые гонки Олимпийских игр
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кто из лыжников национальной команды побежит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине.

«У женщин скиатлон побегут три наших лидера (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина. — Прим. «Чемпионата»). Мы для девчонок делали небольшую контрольную гонку. Собирались посмотреть на Кубке мира, но, к сожалению, там гонки отменили. И Анастасия Рыгалина. Всё справедливо, всё честно, никаких вопросов.

У ребят, безусловно, побежит Большунов. Также побегут Червоткин, Спицов. Изначально речь шла об Иване Якимушкине. Причём я говорила нашему тренеру Перевозчикову: «Олег Орестович, давайте подумаем хорошенько». Маркус хотел, чтобы бежал Устюгов. Но я немного испугалось, потому что через день спринт. Всё-таки это прямо Серёгино — надеюсь на него и на его коньковый спринт. Но в итоге через пару дней Олег Орестович пообщался с Иваном, и они приняли решение, что для Ивана будет лучше бежать всё-таки пятнашку, разделку. Поэтому четвёртый — Сергей Устюгов», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Скиатлон откроет лыжегоночную программу Олимпийских игр. Женщины побегут гонку на 15 км 5 февраля, мужчины преодолеют 30 км 6 февраля.

Расписание Олимпиады-2022
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