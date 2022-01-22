Спицов: контрольная гонка показала, что Большунов с Червоткиным будут заряжать в скиатлоне

Лыжники олимпийской сборной России Денис Спицов, Александр Большунов и Алексей Червоткин в эфире «Матч ТВ» рассказали о результатах контрольной гонки на сборе в Тоблахе.

Россияне пробежали скиатлон, который стоял в программе отменённого этапа Кубка мира в Планице.



Червоткин: Контрольную гонку выиграл Большой. Я немного проиграл.



Большунов: Да какая это контрольная гонка? Это так, чисто проработаться. У нас там был скиатлон.



Спицов: Прошедшая в Тоблахе контрольная показала, что Большунов с Червоткиным будут заряжать в скиатлоне. Поэтому будет очень трудно.

Скиатлон откроет лыжегоночную программу Олимпийских игр в Пекине. Женщины побегут гонку на 15 км 5 февраля, мужчины преодолеют 30 км 6 февраля.