Вяльбе: когда слышу Спицова, хочется треснуть ему по носу

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении в нынешнем сезоне российского лыжника Дениса Спицова.

«Когда слышу Дениса Спицова, хочется треснуть ему по носу. За то, что он постоянно говорит, что кто-то будет зажигать, а он будет рядом. Когда он прекратит так думать, то будет очень высоко. В нынешнем сезоне он наконец вновь возвращает свой уровень», — сказала Вяльбе в эфире программы «На лыжи с Еленой Вяльбе» на «Матч ТВ».



Ранее Вяльбе рассказала, кто из лыжников национальной команды побежит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине.



Скиатлон откроет лыжегоночную программу Олимпийских игр. Женщины побегут гонку на 15 км 5 февраля, мужчины преодолеют 30 км 6 февраля.