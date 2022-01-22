35-летний британский горнолыжник одержал невероятную победу. Его команда впала в истерику

Британский горнолыжник Дэйв Райдинг одержал невероятную победу в соревнованиях по слалому на этапе Кубка мира, который проходил в Китцбюэле (Австрия). Второе место занял норвежец Лукас Бротен, а третье — его соотечественник Хенрик Кристофферсон.



Райдинг вошёл в историю. Он стал первым британцем, которому удалось стать победителем соревнований по горным лыжам на этапе Кубка мира. За свою долгую карьеру Дэйв лишь дважды поднимался на подиум на этапах Кубка мира. В 2017 году он стал вторым в Китцбюэле. А в 2021 году занимал третье место в Адельбодене.



Примечательно, что Райдинг стал победителем этапа Кубка мира в возрасте 35 лет. Он стал самым возрастным победителем в истории горного слалома.

Райдинг и члены его команды не сдерживали эмоции после исторической победы. Люди, помогавшие Дэйву готовиться к этому старту, впали в истерику, и их даже пришлось успокаивать.

Права на видео принадлежат Eurosport. Запись можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

Горные лыжи. Кубок мира. Мужчины. Слалом. Китцбюэль (Австрия)

1. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1.41,26.

2. Лукас Бротен (Норвегия) – 0,38.

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65.